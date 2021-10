Bij Red Bull ging nog net de vlag niet uit, maar het goede resultaat van Sergio Pérez in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten stemde adviseur Helmut Marko vrijdagavond bijzonder tevreden.

Waar de Bulls in de eerste sessie nog door de beide Mercedessen werden weggeblazen (het verschil met Max Verstappen bedroeg bijna en seconde) daar was Sergio Pérez in de tweede sessie zelfs sneller dan beide Zilverpijlen. Verstappen kwam er niet aan te pas. Door het vele verkeer moest hij zijn snelle ronde afbreken en restte hem niet veel meer dan een bescheiden achtste tijd.

Ondanks die kleine tegenslag was Red Bull-adviseur Helmut Marko na afloop optimistisch. ”Mercedes is erg snel, geen twijfel mogelijk. Maar we hebben duidelijk een stap voorwaarts gezet van de eerste training naar de tweede”, zei de Oostenrijker tegen Sky Sports F1. “Dat gat van bijna een seconde in de eerste training, dat is duidelijk geslonken. De lange runs waren ook bevredigend.” Marko concludeert dan ook dat Red Bull er nog niet helemaal is, maar dat er wel muziek in zit. “Het wordt een zware race dit weekend, maar het gaat niet zo duidelijk de richting van Mercedes als we eerder dachten.”

Foto: BSR Agency

Aanvaring tussen Verstappen en Hamilton

Verstappen had in de training ook nog even een aanvaring met Hamilton. De twee kwamen gebroederlijk naast elkaar het rechte stuk en geen van beiden wilde de ander voorlaten gaan. Wat volgde was een dragrace die uiteindelijk werd ‘gewonnen’ door Hamilton die aan de binnenkant van de baan zat en als eerste de bocht linksaf in kon sturen. Verstappen reageerde met een “stupid idiot”en een middelvinger, maar Marko kon er wel de humor van inzien. ”Dat hebben we wel vaker gehad tijdens het seizoen. Dat die twee niet heel vaak met elkaar uit eten zullen gaan dat weten we inmiddels wel. Maar dat vind ik ook niet echt nodig.”

