Max Verstappen onthulde afgelopen week zijn nieuwe helm voor 2022. Naast de gouden details en de ster voor zijn eerste wereldtitel, is er op de helm een prominente plaats ingeruimd voor het racenummer 1 dat de Red Bull-coureur dit seizoen met trots zal dragen.

De laatste coureur voor hem die met dat magische nummer reed, was Sebastian Vettel. De Duitser werd in 2013 voor de vierde keer op rij wereldkampioen en koos er net als in de drie voorgaande seizoenen voor om een jaar later met nummer 1 te racen. Koos, inderdaad. Want waar het tot aan 2014 gebruik was dat de wereldkampioen automatisch het jaar erop het startnummer 1 kreeg, daar moest Vettel in 2014 echt een keuze maken.

Sebastian Vettel in 2014 (Motorsport Images)

Hamilton kiest voor startnummer 44

In 2014 stapte de Formule 1 namelijk over op persoonlijke startnummers. Elke coureur mocht een eigen nummer uitkiezen en dat gold ook voor Vettel. Die nam nummer 5, maar besloot om er in het eerste jaar nog niet mee te rijden en net als in voorgaande seizoenen aan de start te verschijnen met nummer 1. Het was de laatste keer dat we dat iconische startnummer terug zagen in de Formule 1. Immers, in de jaren daarna was er de dominantie van Mercedes en Lewis Hamilton. De Engelsman had in 2014 nummer 44 gekozen als persoonlijke nummer en werd er in 2014 direct (voor de tweede keer) wereldkampioen mee. Hij besloot het jaar daarna vast te houden aan dat geluksnummer.

De enige coureur die – tot Verstappen vorig jaar – Hamilton in de jaren daarna een voet dwarszat, was Nico Rosberg. De Duitser werd in 2016 in Abu Dhabi wereldkampioen en mocht dus een jaar later zijn vaste nummer 6 inruilen voor nummer 1. Hij besloot echter nog voor hij daarover had kunnen nadenken, zijn helm en handschoenen aan de wilgen te hangen En dus stond er ook in 2017 geen nummer 1 op de grid.

