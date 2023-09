De overwinning van Max Verstappen in Japan was genoeg voor het winnen van de constructeurstitel door Red Bull. En dus waren er lovende woorden van de coureur voor het teamsucces en hoe Red Bull voor de zesde keer de beste werd van allemaal.

“We kunnen heel erg trots zijn met elkaar op iedereen bij het team. Zowel hier in Japan als de mensen die altijd keihard werken in de fabriek”, oordeelde Verstappen na de zege op het circuit van Suzuka. Het waren misschien de woorden die je zou verwachten, maar toch waren er ze niet minder gemeend om. Verstappen weet dondersgoed dat ook zijn eigen succes mede mogelijk wordt gemaakt door de rest van het team.

Christian Horner wees in Japan ook op dat teamsucces. Hij sloot zich aan bij de woorden van Verstappen en bedankte iedereen die het succes van Red Bull mogelijk heeft gemaakt. “En dus ook onze partner Honda. Daar werken we goed mee samen, het is dan ook heel toepasselijk dat we juist hier in Japan de constructeurstitel winnen.”

Over de race zelf kon Verstappen kort zijn. “De auto was uitstekend, deed het op elke bandencompound goed. Bij de start was het even spannend, daarna niet meer. Een mooie overwinning in een ongelooflijk weekend.”

Op naar Qatar dus, waar Verstappen al in de sprintrace op zaterdag zijn eigen wereldtitel kan veiligstellen. Het volgende kampioensfeest is dus al aanstaande.

