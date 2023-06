Max Verstappen en Red Bulls hoofdonwerper Adrian Newey waren donderdag aandachtig toeschouwer bij een testdag van Alinghi Red Bull Racing. Dat zeilteam is zich momenteel in Barcelona aan het voorbereiden op de America’s Cup volgend jaar.

Alinghi is opgericht door de Zwitserse mljardair Ernesto Bertarelli, zelf een fervent zeiler. Zijn team won de America’s Cup twee keer op rij, in 2003 en 2007. Een paar jaar geleden besloot Bertarelli een nieuwe campagne op te tuigen, dit keer met hulp van Red Bull Racing en Red Bull Advanced Technologies, de technische arm van het Formule 1-team.

Twee topontwerpers bij elkaar: Adrian Newey (r) van Red Bull Racing, Macelino Botin (l) van Alinghi (Red Bull Content Pool)

Lees ook: Onze man in Barcelona: Red Bull geeft je nu ook vinnen

‘Leuk uitje op het water’

Voor hij naar het Fomule 1-circuit even ten noordoosten van Barcelona vertrok, had Max Verstappen de kans om bij het team langs te gaan. “Ik ben even op het water geweest”, zei de Nederlander vanmiddag in de donderdagse persconferentie. “Ik heb wat meer inzicht gekregen over wat ze op de boot aan het doen zijn. Er zitten acht zeilers aan boord, dus dat is wat anders dan bij ons. Maar het gaat natuurlijk ook over communicatie en samenwerken. Het was een leuk uitje op het water.”