De Grand Prix van Qatar was een bijzonder zware opgave voor de coureurs. Na afloop van de race erkennen Max Verstappen en Lando Norris dat ook. In Qatar stellen ze tegen onder andere FORMULE 1 Magazine dat deze race op het randje van het acceptabele zat.

Temperaturen van boven de dertig graden Celsius, een bijzonder hoge luchtvochtigheid, en de hele race op volle toeren draaien. Het was een van de zwaarste races van de kalender volgens de coureurs. Bij zijn podiuminterview noemde Max Verstappen het zelfs een van de top vijf zwaarste races die hij ooit heeft gereden. In de persconferentie na afloop wordt daar nog wat verder over doorgepraat.

Op de vraag van FORMULE 1 Magazine wat dan de lastigste race uit zijn carrière was, antwoordt Verstappen: “Vorig jaar in Miami denk ik. Daar voelde ik me echt volledig gesloopt. Maar vandaag was absoluut een lastige. Het hangt een beetje van de verschillende omstandigheden af, waar je op de baan zit enzo. Maar dit soort temperaturen zijn gewoon te extreem.”

Lando Norris, die de Grand Prix als derde eindigde, beaamt dat volledig. “Ik denk dat we vandaag de grens hebben bereikt. Het is jammer dat we dat op deze manier moesten ontdekken. Dit is nooit een fijne situatie om in te zitten. Mensen belandden in het medical center of vielen flauw. Dat is erg gevaarlijk met deze snelheden. Ik weet dat we volgend jaar later in het seizoen naar dit circuit gaan en dat het dan een stuk koeler zal zijn. Maar dit is wel iets waar we echt naar moeten kijken, want dit had eigenlijk nooit mogen gebeuren.”

LEES OOK: De Grand Prix van Qatar eist een enorme fysieke tol

‘Het is geen kwestie van trainen’

Critici vallen in dit soort situaties al snel terug op het argument van ‘het zijn topatleten, die moeten niet zo zeuren’. Maar volgens Norris slaat dat nergens op. “Het ziet er op TV misschien niet zo fysiek uit, maar dat is het absoluut wel. En het is ook geen kwestie van dat de coureurs gewoon wat meer moeten trainen ofzo.”

Daar kan Verstappen zich alleen maar bij aansluiten. “Dit heeft inderdaad niets met conditie te maken. Veel van de jongens die het vandaag lastig hadden, zijn gewoon topfit. Waarschijnlijk zijn ze nog beter in vorm dan ik. Maar je loopt de hele dag gewoon rond in een sauna en dan schiet ‘s avonds de luchtvochtigheid ook nog omhoog. Dit was gewoon simpelweg veel te warm.”

