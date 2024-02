Max Verstappen en Sergio Pérez kijken tevreden terug op de testdagen. De RB20 voert een paar behoorlijke wijzingen door, maar dat maakte deze niet minder indrukwekkend in Bahrein. De verwachting is dat het team uit Milton Keynes weer het beste pakket heeft in 2024. Nu zijn alle ogen gericht op het eerste raceweekend van het seizoen.

“Ik kijk uit naar het weekend in Bahrein”, zegt Verstappen in een persbericht. “We hebben een paar goede testdagen achter de rug. We moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar ik heb heel veel zin om aan een nieuw seizoen te beginnen en weer te gaan racen.” De kampioen was zo tevreden over de testresultaten, dat hij op dag drie al riep dat hij eigenlijk iets korter in de auto had willen zitten.

Teamgenoot Sergio Pérez is al net zo optimistisch als Verstappen. “We hebben alles gemaximaliseerd, de auto voelt geweldig”, concludeert ook hij. “Ik kijk enorm uit naar komend weekend, we mogen eindelijk weer gaan racen. Bij veel andere teams ziet het er ook goed uit, dus ik hoop dat we mooie gevechten kunnen gaan zien.”

IJzersterke RB20

De RB20 riep wat vraagtekens op tijdens de lancering in Milton Keynes. Het ontwerp van zijn voorganger – op papier de meest succesvolle Formule 1-auto aller tijden – werd losgelaten voor een Mercedes-achtig design. Kenmerkend zijn de kleine luchtinlaten in de sidepods en de ‘brede schouders’ op de motorkap.

Tijdens de testdagen in Bahrein werd duidelijk dat de nieuwe designfilosofie geen effect heeft gehad op de prestaties van Red Bull. De RB20 stond meerdere keren bovenaan de tijdschema’s en vooral de longruns van Verstappen en Pérez waren indrukwekkend. Voor hun was er na drie dagen in de woestijn geen wolkje aan de lucht. Ruim 2000 kilometer en bijna 400 rondjes later lijkt Red Bull weer the one to beat in 2024.

De atypische sidepods en de brede schouders op de RB20 van Sergio Pérez (Motorsport Images)

