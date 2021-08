Max Verstappen ziet de ervaring van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton niet als een voordeel in de titelstrijd. Volgens hem is het enige voordeel dat je in de Formule 1 kan hebben een ‘snellere auto’: “Je kan dominant zijn als je een goede auto hebt.”

Verstappen begint aan de tweede seizoenshelft met een achterstand van acht punten op Lewis Hamilton. De twee ontlopen elkaar nauwelijks in het kampioenschap, maar ook op het asfalt is de strijd intens. In zo’n lang seizoen en verhitte titelstrijd zou ervaring nog wel eens in het voordeel van de zevenvoudig wereldkampioen kunnen spreken, maar daar denkt Verstappen anders over.

“Persoonlijk denk ik van niet”, zegt Verstappen. “Het enige voordeel dat je echt kan hebben is een snellere auto. In deze sport kan je dominant zijn als je een goede auto hebt. Er zijn veel coureurs in deze sport die niet de kans hebben gekregen om vooraan te vechten.”

“Of je nou zeven, een of nul titels hebt, na een aantal jaar in de top, richting de top vijf, weet je dat je altijd moet finishen en elk weekend zoveel mogelijk punten moet halen”, vervolgt de Nederlander. “We doen altijd ons best en racen op de best mogelijke manier. Dus ik zie daar het voordeel niet zo van in”, oordeelt Verstappen.

Verstappen kijkt ernaar uit om weer op Spa-Francorchamps te rijden, maar is wel op zijn hoede voor Mercedes. “Ze waren heel snel in Hongarije en zullen dat hier weer zijn”, zegt Verstappen. “Dit is historisch gezien geen geweldige baan voor ons, door de lange rechte stukken. We hebben wel wat ingelopen qua topsnelheid, maar we zijn er nog niet helemaal. We moeten echter maar zien hoe het gaat, ook met oog op het weer. Er komt wellicht nog wel wat regen aan.”

