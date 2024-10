Het is misschien wel de droom van elke Verstappen-fan: in dé auto zitten waarmee de Nederlander zijn derde wereldtitel won. Dankzij Red Bulls aanhoudende samenwerking met Memento Exclusives kan dat binnenkort. Het motorsportbedrijf gaat namelijk de RB19 reproduceren.

Memento Exclusives is een bedrijf dat motorsportmemorabilia produceert, waaronder reproducties van beroemde Formule 1-auto’s. Red Bull kondigt aan dat het Memento Exclusives heeft opgedragen om de succesvolste Formule 1-auto aller tijden, de RB19, te reproduceren. De RB19 domineerde tijdens het 2023-seizoen, won 21 races, en behaalde dertig podiumplaatsen en vijftien poleposities.

Show cars en simulators

De succesvolle Red Bull-auto wordt in twee vormen door Memento Exclusives geproduceerd: als show car en als simulator. De show cars, auto’s zonder motor, komen in zowel de RB18- als de RB19-uitvoering. Ook kunnen fans voor of de Max Verstappen– of de Sergio Pérez-uitvoering kiezen.

LEES OOK: Lawson aast op Red Bull-stoeltje: ‘Wist vorig jaar al dat ik Ricciardo zou vervangen’

De simulatoren zullen, volgens de fabrikant zelf, “een ongeëvenaarde ervaring bieden. De high-tech-systemen van de simulators bieden de gebruikers de meest meeslepende F1-ervaring mogelijk, die verder gaat dan het winnen van een plaats in het team.” Door middel van “haptische actuators, een draaipuntconfiguratie aan de voorkant en haptische rumble feedback bewegen deze gloednieuwe bewegingssimulators op authentieke wijze en worden racedromen werkelijkheid”.

‘Fenomenaal moment’

“We zijn verheugd om deze exclusieve Red Bull Racing-simulators en show cars aan te bieden”, zegt Memento Exclusives-CEO Barry Gough over de vernieuwde Red Bull-samenwerking. “Als trotse partner van het team is het reproduceren van de meest dominante raceauto die ooit op de circuits heeft gereden een fenomenaal moment voor ons bedrijf. We zijn erg enthousiast over de evolutie van bewegingstechnologie en zien dit als het eerste hoofdstuk in een nieuw tijdperk waarin we fans dichter dan ooit bij hun geliefde sport brengen.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!