Max Verstappen start de Dutch Grand Prix zondag, net als in de twee voorgaande edities, vanaf poleposition. De Nederlander reed in de laatste seconden van de kwalificatie op een opdrogende baan de rest van het veld op ruim een halve seconde.

De derde en beslissende fase van de kwalificatie van de Dutch Grand Prix werd onstierd door twee rode vlaggen. Het gaf maar weer eens aan dat het belangrijk was om al vroeg in de sessie een banker lap op het tijdenbord te zetten. Toch kwam het – net als zo vaak in de kwalificatie – aan op de laatste minuten en seconden van Q3. De natte baan begon onder een bleek zonnetje steeds verder op te drogen en dus gingen de rondetijden rap naar beneden.

VIDEO: Leclerc verslikt zich in bocht 9, kwalificatie opnieuw stilgelegd

Max Verstappen profiteerde daar tegen het einde van de sessie het meeste van. De Nederlander kwam weliswaar niet als laatste over de finish, maar de concurrentie beet zich één voor één stuk op zijn 1:10.567. Die tijd was maar liefst 0.537 seconde sneller dan de 1:11.104 van Lando Norris op P2. “Het was een listige kwalificatie. We begonnen op de intermediate banden op een spekgladde laag nieuw asfalt”, aldus Verstappen direct na afloop. “In het begin was het vooral een kwestie van rondetijden neerzetten en uit de problemen blijven. Dat deden we vrij goed en tegen het einde van de kwalificatie – op de slicks – was er slechts één droge lijn. We hebben daar wat risico moeten nemen, maar die laatste ronde voelde heerlijk aan.”

Geen extra druk

Ondanks de aanmoedigingen van het natgeregende, maar dolenthousiaste publiek, voelde Verstappen geen extra druk. “Er is altijd druk om hier te presteren, maar als dat dan lukt is dat geweldig.”

De Dutch Grand Prix begint zondagmiddag om 15:00 uur.