Max Verstappen erkende het belang van de show in de Londense O2 Arena waarmee de Formule 1 dinsdagavond het 75-jarige jubileum groots aftrapte met F1 75 Live. Maar diep in zijn hart was hij liever thuis gebleven, in Monaco. “Ik doe mijn ding en ga dan gewoon weer lekker naar huis.”

Het waren twee drukke dagen in Londen voor Max Verstappen, viervoudig wereldkampioen Formule 1. Maandag was hij al naar Londen afgereisd voor urenlange film- en videosessies voor commercieel rechtenhouder FOM. Een etmaal later volgden talloze perssessies en de onthulling van de kleurstelling van Red Bulls RB21, de uitdager waarmee hij op jacht gaat naar zijn vijfde mondiale kroon.

“Ik ben natuurlijk liever thuis, daar kan ik me beter voorbereiden op het seizoen”, aldus Verstappen. “Dat heb ik ook geprobeerd in januari. En dat was heel fijn, ik heb veel thuis getraind. Stabiele weken, met een normaal ritme.” De 48 uren op Brits grondgebied vormden wat dat betreft een korte onderbreking van het strikte trainingsregime.

Verstappen ‘redelijk relaxed’

Tijdens de mediasessies in Londen kwamen er diverse en ook voorspelbare thema’s aan bod, zoals het nakende vaderschap. Verstappen en vriendin Kelly Piquet verwachten in het voorjaar samen hun eerste kind. “Spannend”, aldus de wereldkampioen, “al ben ik er redelijk relaxed onder. Het komt wel goed.” Indien de bevalling onverhoopt tijdens een Grand Prix-weekend zal zijn, bestaat de kans dat hij niet bij de geboorte aanwezig kan zijn. Hij heeft het ingecalculeerd. “Dat zien we vanzelf wel als het dichterbij komt.”

Een groot discussiepunt de afgelopen maanden en ook in Londen zijn de strenge maatregelen en hoge geldboetes die FIA-voorzitter Mohammed Bin Sulayem heeft aangekondigd voor vloeken en ander ongepast taalgebruik van coureurs. Onlangs kreeg rallyrijder Adrien Fourmaux een boete van €10.000 voor zijn uitspraak ‘we fucked it up’ in een live-interview. “Ik ga niet meer teveel zeggen, je moet daar heel erg mee opletten. Zelfs als je je mening geeft kun je daar nog een straf voor krijgen, alles kan beledigend zijn. Ik vind het”, aldus Verstappen, “best wel abnormaal wat er nu allemaal (in de regels) beschreven staat. Ik snap dat schelden niet oké is, maar iedereen doet het. Wat heb je vroeger zelf dan op school gedaan? Of als je voetbalt? Laten we vooral een beetje gezond verstand gebruiken.”

‘Gewoon afwachten’

Vanzelfsprekend werd Verstappen ook gevraagd naar zijn verwachtingen voor 2025. Hij kon er kort over zijn. “Ik heb nu al zoveel van die wintermaanden meegemaakt waarin nooit honderd procent duidelijk is geweest hoe goed of hoe slecht een auto is. Het is gewoon afwachten totdat ik in de auto heb gereden, dan kan ik het antwoord geven. Maar als je een goede auto hebt, een goede basis, dan ga je meestal ook een goed jaar draaien”, stelde Verstappen. “Ik leef heel relaxt naar het nieuwe seizoen toe.” Volgens de bookmakers (nog) niet als de uitgesproken favoriet. Verstappen: “Maar dat maakt me echt niet uit.”

