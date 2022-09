Met tienduizenden oranje shirts op de tribunes op Zandvoort zou er in voetbaltermen een ’thuisvoordeel’ moeten zijn voor Max Verstappen, maar zo ziet de Nederlander dat zelf niet.

Vorig jaar kwam het Formule 1-circus naar Zandvoort te midden van een spannende titelstrijd tussen Verstappen en Mercedes’ Lewis Hamilton, dit jaar is al duidelijker wiens kant het opgaat. Toch zorgt dat niet per se voor minder druk bij Verstappen. “Je probeert natuurlijk altijd voor het beste resultaat te gaan”, zegt Verstappen in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1. “Alleen is op dit moment lastig in te schatten waar je gaat staan. Maar na Spa heb ik wel het gevoel dat we hier met een goede auto naartoe komen.”

Dat de tienduizenden aanwezige fans dit weekend na zijn dominante vertoning op nog meer succes hopen, zorgt bij Verstappen niet voor meer stress. “Je weet natuurlijk dat iedereen verwacht dat je hier zomaar even gaat winnen, maar dat is natuurlijk niet altijd zo makkelijk”, stelt de Nederlander. “Uiteindelijk kan je alleen maar je best doen.”

Verstappen weet dat hij op Zandvoort kan rekenen op de steun van die tienduizenden fans, maar van een ’thuisvoordeel’ zoals in het voetbal is volgens hem geen sprake. “Voor mij maakt dat uiteindelijk niet veel uit”, legt de regerend wereldkampioen uit. “Of ik nu uit of thuis ben. Ik snap eigenlijk niet zo goed waarom dat zo zou moeten zijn, want als je dat al zegt voordat je begint dan is het foute boel. Ik geloof niet echt in dat soort dingen.”

“Als je weet wat je moet doen, het maakt dan niet uit welke sport je doet, dan maakt het niet uit waar je bent, of wat andere mensen in de stadions of hier op de tribunes zeggen”, vervolgt Verstappen. “Dat maakt uiteindelijk niet zoveel uit.” Of het dan een nadeel is? “Nee, ook niet. Ik zie er niet het nadeel of voordeel van in. Het enige voordeel is dat je al het oranje op de tribunes ziet, dat is natuurlijk gewoon heel mooi om te zien.”