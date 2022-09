Zo soepel als de afgelopen races zijn gegaan voor Red Bull, zo moeizaam begon het seizoen voor het team dat destijds meerdere uitvalbeurten kende. Dat het nu veel beter gaat voor het team is volgens Max Verstappen een teken van de goede vooruitgang.

De RB18 bleek aan het begin van het seizoen een allesbehalve betrouwbare auto, met twee uitvalbeurten in de eerste drie races voor Verstappen. Qua prestaties zat de Red Bull er wel direct bij en beetje bij beetje is de RB18 aangepakt om Verstappen en Sergio Pérez de sterke auto te geven die zij nu hebben. Verstappen is blij met de vooruitgang bij Red Bull, met name op het gebied van het gewicht van de RB18.

“We begonnen dit seizoen met een erg dikke auto”, legt Verstappen uit. “Hij had een beetje overgewicht”, lacht hij. “Dat helpt niet. We hebben dat langzaamaan weggewerkt en we krijgen de nieuwe regels steeds meer onder de knie. We vinden ook betere afstellingen voor de auto. Je kunt zien dat de auto gedurende het seizoen een beetje veranderd is. Alles ging de goede kant op.”

Dat was op Spa-Francorchamps goed te zien, waar Verstappen weinig moeite had om de rest van het veld in te halen om er vervolgens dominant met de zege vandoor te gaan. “Spa was een heel goed weekend, de auto lag direct op rails. Dit was de eerste keer in vijf jaar tijd dat we op Spa met ons normale downforceniveau konden rijden. De afgelopen jaren moesten we altijd met wat minder downforce rijden, dat maakte het niet geweldig in de tweede sector. Alles voelde nu heel goed gebalanceerd. Dat maakt het plezierig om mee te rijden”, aldus de Nederlander.

Verstappen blijft op zijn hoede

Hoewel de RB18 nu steeds beter begint te voelen, zou Verstappen toch liever teruggaan naar de RB16B, de bolide van vóór de nieuwe technische regels dus. “Qua gevoel geef ik de voorkeur aan de auto van vorig jaar, maar dat heeft denk ik ook te maken met het toegenomen gewicht. Je moet de auto best stijf afstellen. Maar deze auto’s zijn gemaakt om het racen beter te maken en dat is wel een beetje gelukt.”

Iets wat ook anders is, is de strijd om de titel. Vorig jaar waren Red Bull en Mercedes zeer aan elkaar gewaagd en werd de strijd pas in de laatste ronde van de laatste race beslist, nu lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat Verstappen zijn tweede wereldtitel opeist, mede door fouten en uitvalbeurten bij Ferrari. “Ik vind het lastig om te vergelijken, het zijn totaal verschillende auto’s”, zegt Verstappen.

“Sommige races gingen beter voor hen dan andere, maar we leren allemaal van onze fouten. Dat is het belangrijkste. We hebben geprofiteerd van hun fouten en uitvalbeurten, maar die hebben wij ook gekend. Er zijn nog veel races te gaan waarin het ook voor ons nog fout kan gaan. We moeten ons focussen op het beperken van fouten en dat zullen we tot het einde van het seizoen blijven proberen”, besluit de Red Bull-coureur.