Het lijkt Max Verstappen naar eigen zeggen een goed idee als Pirelli de C6-band, de zachtste uit de collectie Formule 1-banden, voortaan thuis laat. Dat stelt de Nederlander in Bakoe, waar tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan blijkt dat het ultrazachte rubber (weer) niet doet waar het voor bedoeld is. “Ik denk dat ik maar eens met Pirelli ga praten.”

Boos of iets dergelijks is Verstappen overigens niet; zijn gemoedstoestand met betrekking tot de prestaties van de zachtste van alle compounds laat zich eerder omschrijven als verbaasd. In Bakoe blijkt dit weekend dat coureurs – Verstappens sentiment wordt breed gedeeld in de paddock – weinig tot niks kunnen uitrichten met de C6. Of dat alleen in het laatste deel van bijvoorbeeld een snelle ronde is? “Nee”, schudt de Nederlander het hoofd, “vanaf het begin al.”

Lees ook: Hoe de lach terug is bij Max Verstappen en Red Bull

En dus wil hij graag eens het gesprek aangaan met Pirelli. Verstappen kan het overigens prima vinden met de Italianen, de begroeting donderdag met Mario Isola was bijvoorbeeld hartelijk. Maar de C6 is het bespreken waard. “Misschien dat ze die band gewoon lekker thuis kunnen laten. Die band werkt hier al niet, eerder dit seizoen ook al niet in Monaco. En in Imola en Montreal volgens mij ook niet.”

Lees ook: Max Verstappen moest GT race missen, maar viert dubbel feest

De bedoeling van de introductie van de C6 was om meer spektakel in een race te bieden, door bijvoorbeeld een extra benodigde pitstop. “Maar”, stelt Verstappen, “dan is het volgens mij beter om gewoon twee stops te forceren. In plaats van een band mee te nemen die niet beter is dan wat je hebt.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.