De keuze voor de harde band tijdens de laatste pitstop in de Grand Prix van Groot-Brittannië bezorgde Max Verstappen zondag nog bijna een niet meer verwachte zege. “Het was de enige goede keuze voor ons, we konden voluit gaan”, vertelde hij na afloop.

Niet de zachte band waar Lewis Hamilton (Mercedes) en Lando Norris (McLaren) voor gingen, niet de medium waar McLaren Oscar Piastri op wegstuurde. “Maar de harde, inderdaad”, knikte Verstappen na afloop blij. Die gemoedstoestand kwam niet alleen door zijn tweede plek (“Ik teken ervoor, want het leek er lange tijd op dat het P5 of P6 zou worden“). Nee, de blijdschap zat ‘m ook in de keuzes van het team, keuzes in samenwerking met hem.

“Het was de goede call en die maak je samen. Ik overleg met ‘GP’ (engineer Gianpiero Lambiase, red.) en zo komen we samen tot een besluit. Hij kijkt naar de radar, geeft me info over de omstandigheden. Maar het is aan mij om aan te geven wat ik merk op de baan, dat heb ik ook gedaan. Zo maken we de calls en die waren vandaag erg goed. Beide calls zorgden ervoor dat we vooraan meededen.”

Lees hier alles over de GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).