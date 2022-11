Vijftien zeges, zeven polepositions en de tweede wereldtitel: het seizoen 2022 is er een voor de geschiedenisboeken voor Max Verstappen en Red Bull. Na die vijftiende zege in Abu Dhabi weet Verstappen dat het ‘moeilijk wordt om zoiets te herhalen’, maar hij heeft genoeg motivatie voor 2023.

Verstappen was op de zaterdag de snelste en mocht van poleposition vertrekken in de laatste race van het seizoen 2022. Het leek geen gemakkelijke te worden voor de Nederlander, die teamgenoot Sergio Pérez een tijdje in zijn spiegels zag. De keuze om voor de eenstopper te gaan bleek de juiste voor Verstappen, die na 58 ronden voor zijn vijftiende zege van het seizoen tekende.

“Het was een goede race, het draaide allemaal om bandenmanagement”, zegt Verstappen, die op flink wat boegeroep kan rekenen vanaf de tribunes. “We hebben goed op de mediums gelet en met de harde band was het van ronde één tot aan de finish een kwestie van managen. Het is geweldig om hier weer te winnen. De vijftiende zege van het seizoen, het is ongelofelijk.”

Het was voor Verstappen een jaar om nooit te vergeten. Met vijftien zeges in één seizoen heeft hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel (13 zeges) ruim verbeterd en de teller staat aan het einde van het seizoen op 454 punten, ook een nieuw record.

Verstappen zegt te hebben genoten van het werken met het team in dit bijzondere kampioensjaar. “Het wordt moeilijk om zoiets te herhalen, maar het is meteen ook goede motivatie om het volgend jaar weer zo goed te doen”, aldus de Nederlander, die na de race niet alleen de beker, maar ook een medaille – nieuw geïntroduceerd als herinnering voor de coureurs zelf aangezien de trofeeën vaak bij de teams blijven – ophaalt.