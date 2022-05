Na zijn zege in Miami twee weken geleden hoopt Max Verstappen deze week in Spanje dat momentum vast te kunnen houden. Daarbij wordt de Nederlander geholpen door goede herinneringen aan het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Het is immers zes jaar geleden dat Verstappen op het Catalaanse circuit, na zijn overstap van Toro Rosso naar Red Bull, zijn eerste Formule 1-zege pakte na de intense strijd met Kimi Räikkönen. Toen pakte Red Bull af en toe een zege, nu strijdt het team vol om de wereldtitels.

Verstappen kan de Grand Prix van Spanje weer vol vertrouwen tegemoet gaan na zijn zege in Miami. “We hebben een ongelooflijke week gehad in Miami”, blikt de Nederlander terug op die fysiek zware race. “Daarna heb ik wat tijd gehad om uit te rusten met mijn familie en nu kijk ik ernaar uit om weer in Barcelona te rijden. Ik heb veel goede herinneringen aan het circuit, waar ik mijn eerste Formule 1-race won toen ik achttien was.”

Naar verwachting zullen veel teams met flinke updatepakketten komen, aangezien de teams hier in februari nog de eerste echte meters hebben afgelegd tijdens de shakedown. Ook Ferrari zal met een updatepakket komen, wat voor het team de eerste echte update van het seizoen wordt. Verstappen hoopt in ieder geval dat Red Bull het momentum kan vasthouden na Miami, waar de racepace een stuk sterker oogde dan die van Ferrari.

“Het Circuit de Barcelona-Catalunya is een circuit dat we als team allemaal heel goed kennen vanwege de vele tests die we daar in de loop der jaren hebben gedaan, dus in tegenstelling tot Miami hebben we een aanzienlijke hoeveelheid data die we voor de race kunnen gebruiken. Hopelijk kunnen we het momentum van de laatste paar races vasthouden met een probleemloze start vanaf de vrijdag”, besluit Verstappen.