Max Verstappen reed vorig jaar volgens Toto Wolff met ‘een breekijzer’ rond om de titelstrijd met Lewis Hamilton in zijn voordeel te beslissen, maar de Nederlander heeft dat nu niet meer nodig, stelt de Mercedes-teambaas.

Dat komt door een ander type gereedschap: de auto waar hij over beschikt. Volgens Wolff had Verstappen vorig jaar ‘een slechtere auto’ en had hij daarom dat breekijzer nodig om wat te forceren in de uiteindelijk ook door de Nederlander gewonnen titelstrijd. “Nu heeft hij echter de snelste auto”, wordt Wolff geciteerd op OE24, de site van dagblad Österreich, “dus gaat alles hem nu een stuk makkelijker af.”

Waar Wolffs Mercedes in 2021 nog om de titel streed met Red Bull, daar moet het dit jaar pas op de plaats maken. In 2022 gaat de strijd (vooralsnog) tussen Red Bull en Ferrari. Mercedes heeft de titel echter ‘zeker nog niet’ afgeschreven, verklaart Wolff desgevraagd. “We hebben er pas vijf races op zitten, dus daar is het te vroeg voor. Het kan nog onze kant op komen. En qua punten staan we niet ver achter.”

Verstappen heeft zijn breekijzer niet meer nodig, denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Beterschap in Barcelona?

Het doel is dan ook nog altijd de nukkige W13-bolide beter te leren begrijpen. Mercedes is ervan overtuigd dat hier potentieel in zit, maar weet dat er niet goed uit te krijgen. Als voorbeeld wijst Wolff naar het afgelopen Grand Prix-weekend, in Miami. “Vrijdag waren we daar sterk, hoorden bij de snelste teams. Zaterdag was alles echter anders, puur omdat kleine setupveranderingen veel impact hebben.”

Het aanstaande weekend, in Barcelona, wordt daarom ‘interessant’, denkt Wolff. Tijdens de wintertests was Mercedes daar immers snel. Het team hoopt dat het helpt dat het naar bekend terrein terugkeert en zich daar aan wat aanknopingspunten kan optrekken. “We kunnen daar een stap in de goede richting zetten. Al moeten we realistisch blijven: wij zijn achter Red Bull en Ferrari de derde kracht.”

