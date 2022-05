Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, denkt dat het makkelijker is voor nieuwkomer George Russell dan voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton om met de huidige situatie bij Mercedes om te gaan.

Voor het eerst sinds 2014 doet Mercedes namelijk niet mee om de prijzen. De W13-bolide van het team heeft potentieel, daar is iedereen bij Mercedes van overtuigd, maar dat komt er nog niet uit. Dit vooral omdat de auto veel last heeft van porpoising, het op hoge snelheid op en neer stuiteren. Om dit te voorkomen, rijdt Mercedes met een hogere rijhoogte, maar dat kost snelheid en downforce.

Na vijf races staat Mercedes, dat van 2014 tot en met 2021 onafgebroken constructeurskampioen werd, zodoende derde in het WK. De achterstand op Red Bull en Ferrari is daarbij al aanzienlijk. Zeges zitten er vooralsnog ook nog niet in voor het team. Beter dan een derde plek is het zowel voor Hamilton als Russell nog niet geworden.

Column Jacques Villeneuve: ‘Je kan niet in Hamiltons hoofd kijken, maar kampioenen zijn vaker zomaar gestopt’

‘George is relaxter’

De 24-jarige Russell staat ook enigszins verrassend boven Hamilton in het WK. Russell is vierde met 59 punten, Hamilton zesde met 36. Hamilton, die wel aan kop gaat in de kwalificatiestrijd, heeft lang niet altijd geluk gehad, maar volgens Button is de huidige situatie hoe dan ook lastiger voor Hamilton dan Russell.

“Het is makkelijker voor George omdat hij al lang niet heeft gewonnen”, vertelt Button bij Sky Sports, verwijzend naar hoe Russells laatste zege uit 2018 stamt, toen hij nog Formule 2 reed. In de Formule 1 reed Russell daarna tussen 2019 en 2021 voor Williams, dat niet bijster competitief was. “Voor George is deze Mercedes nog altijd een stap vooruit vergeleken met vorig jaar. Hij kan er dus relaxter onder zijn.”

(tekst loopt door onder de foto)

Button denkt dat de situatie bij Mercedes makkelijker is voor Russell (rechts) dan Hamilton.

Wat ook helpt, vervolgt Button, is dat Russell in vijf races tijd vier keer voor Hamilton is gefinisht. Al is dat volgens Button niet volledig Hamiltons schuld. “Lewis heeft ook pech gehad, bijvoorbeeld met de safetycar in Miami.” Daar hielp een latere stop onder de safetycar Russell immers langs Hamilton. Eerder dit jaar, in Australië, viel de safetycar ook gunstiger voor Russell en eindigde hij zo voor zijn teamgenoot.

Lees ook: Wolff: ‘Weet zeker dat Hamilton dit seizoen nog wat geluk zal hebben’

Teamradio

Oud-coureur Martin Brundle, tegenwoordig commentator bij Sky Sports, verklaart op de website van de zendgemachtigde op zijn beurt dat hij vindt dat Russell beter met de situatie bij Mercedes omgaat. “Lewis heeft het zwaar, terwijl George enthousiast is en het grootste deel van zijn carrière nog voor zich heeft. Als ik ze zo over de teamradio hoor, gaat George er beter mee om.”

Mercedes-coureurs Russell en Hamilton duelleren in Miami.