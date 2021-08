Max Verstappen heeft niet het gevoel dat hij agressief racet, zoals sommige collega’s door de jaren heen gezegd hebben. Verstappen wijst naar het feit dat hij op nul strafpunten staat: “Dat zegt nogal veel.”

Verstappen begon uitstekend aan het seizoen 2021. In de eerste vijf races kwam hij tot twee overwinningen en drie keer een tweede plaats. Hij zou daar in de zes races daarna nog eens drie zeges aan toevoegen, maar kende ook twee uitvalbeurten en pech in Hongarije, waar zijn race na de crash met Valtteri Bottas eentje van schadebeperking werd. Verstappen verloor daardoor de leiding weer aan titelconcurrent Lewis Hamilton.

De Nederlander werd door de jaren heen vaak als agressieve coureur neergezet, ook dit seizoen weer vanwege zijn intense duel met Hamilton, maar daar heeft hij zelf een andere mening over.

“Ik heb het gevoel dat ik gewoon hard race”, zegt Verstappen in een interview met The Race. “Ik heb niet het gevoel dat ik agressief race. Natuurlijk zal ik het mensen lastig maken als ze mij proberen in te halen. Ik probeer het ze altijd lastig te maken, om ze in een lastige positie te dwingen. Maar ik heb het idee dat ik goed bewust ben van waar ik de auto kan positioneren. Ik ben niet betrokken geraakt bij een incident waar ik een andere coureur van de baan forceerde. Ik heb nul strafpunten”, benadrukt Verstappen. “Ik denk dat dat nogal veel zegt.”

“Ik race mijn hele carrière al hard”, vervolgt Verstappen. “En de afgelopen jaren is de agressieve benadering verdwenen. Ik maak het de mensen gewoon een stuk lastiger. Natuurlijk zullen sommige mensen daar anders over nadenken, maar ik denk dat het racen een erg sterk punt van mij is. Ik weet ook goed hoe ik uit de problemen blijf. Maar dat ligt niet altijd in jouw handen, als anderen tegen je aan rijden”, aldus de Nederlander.

