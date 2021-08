Red Bulls technisch directeur Adrian Newey is zeer lovend over Max Verstappen. Newey prijst de Nederlander om zijn vastberadenheid en zegt dat hij is ‘uitgegroeid tot een geweldige racer’ die dit seizoen ‘geen fouten’ heeft gemaakt.

In de Talking Bull-podcast besteed Newey uitgebreid aandacht aan Verstappen. De technisch directeur van Red Bull is na de eerste elf races van het seizoen lovend over de Nederlander, die nu tweede in het kampioenschap staat met acht punten achterstand op Lewis Hamilton. Verstappen won dit seizoen al vijf keer en stond daarnaast nog eens drie keer op het podium als nummer twee. Newey is met name onder de indruk van de vaardigheden en de mentaliteit van Verstappen.

“Hij heeft de vastberadenheid die elke kampioen nodig heeft en zijn rijkwaliteiten zijn grandioos”, zegt Newey over Verstappen. “Zijn vermogen om een ‘neutrale’ auto, waar de achterkant een beetje beweegt, te besturen is exceptioneel. Hij is uitgegroeid tot een geweldige racer en hij heeft dit jaar geen fouten gemaakt. Als je Hongarije meetelt, is hij drie keer uitgevallen zonder dat het zijn fout was. Hij heeft zijn hoofd echter koel gehouden en is sterk teruggekomen na elke tegenslag.”

“Zijn natuurlijke snelheid is overduidelijk en zijn feedback is ook erg goed”, vervolgt Newey. “Ik heb alle soorten feedback van coureurs gezien en het is een grote variabele. Sommige coureurs praten eindeloos en beginnen met het insturen van de eerste bocht en eindigen met het uitkomen van de laatste bocht en tegen die tijd ben ik al in slaap gevallen omdat ik de concentratie verlies. Max heeft een goede balans en concentreert zich op de belangrijke punten die hij nodig heeft om de auto sneller te maken”, aldus de technisch directeur.

Newey prijst Verstappen niet alleen vanwege zijn prestaties op de baan, maar ook om zijn houding naast de baan. “Bovendien is Max is erg gemakkelijk in de omgang. Hij heeft veel verschillende interesses, wat ik erg belangrijk vind voor een Formule 1-coureur. Als Formule 1 de enige interesse is, dan kan het te belangrijk worden voor je en je kunt daardoor te veel druk ervaren. Max heeft hierin een goede balans”, besluit Newey.

