Adrian Newey ziet het eigenlijk wel als een compliment dat er eerder dit seizoen zoveel te doen was om Red Bulls ‘flexi-wings’. Tegelijkertijd gluurt de technische topman ook graag naar de auto’s van Red Bulls rivalen. “Je kijkt om te zien of je er ideeën van kan opsteken.”

Spioneren en over elkaar klikken behoort tot de orde van de dag in de Formule 1. Dat de sport vergeven is van allerhande technische soaps, is dan ook geen wonder. Red Bull ligt daarbij natuurlijk helemaal onder een vergrootglas: omdat het team ontwerpgenie Newey in dienst heeft, maar ook omdat het – zoals wel meer topteams – de reputatie heeft de grens van het reglement op te zoeken. En daarnaast is het dit jaar natuurlijk titelkandidaat.

Eerder in 2021 was er zodoende veel te doen om Red Bulls zogenaamde ‘flexi-wings’. De achtervleugel van de RB16B-bolides zou te ver doorbuigen op de rechte stukken, wat een snelheidsvoordeel zou opleveren. Vooral titelrivaal Mercedes wond zich er flink over op. Uiteindelijk leidde het zelfs tot strengere flextests om de omstreden vleugels aan banden te leggen.

Exclusief: Zo test de FIA nu de achtervleugel van Red Bull

Kijken en klagen

Dat Mercedes haar pijlen op Red Bull richtte, hoort volgens Newey bij het spel. “Alle topteams kijken naar hun rivalen”, vertelt hij in de Talking Bull-podcast. “Wat een team verder terug op de grid doet, maakt ze niet uit. Kijk naar de ophef om de flexi-wings. Alfa Romeo en een ander wat lager geklasseerd team deden precies hetzelfde. Toen Mercedes begon te morren, hadden ze het echter niet over wat Alfa eraan had, maar over het voordeel dat wij eruit haalden.”

Newey beaamt desgevraagd dat het ergens eigenlijk best wel een compliment is als een concurrent zich zo druk maakt om jouw auto. “Dat is het in zekere zin zeker”, zegt hij. “We hebben het ook wel eerder meegemaakt. Bijvoorbeeld in 2012, in onze titelstrijd van toen met Ferrari. Destijds ging het ook veel over flexibel bodywork, al betrof het toen de voorvleugel.”

Lees ook: Techniek: Hoe de teams het klikken tot kunst hebben verheven

Gluren op de grid

Over voorvleugels gesproken: Red Bull-teambaas Christian Horner zette eerder dit jaar juist vraagtekens bij de voorvleugels van Mercedes. Het spel werkt dus duidelijk beide kanten op. “Wij kijken ook zeker naar wat Mercedes doet en of ze iets hebben waarvan wij denken dat het niet kan”, bevestigt Newey. De Brit is daarbij zelf geregeld uitvoerig glurend op de grid te zien, met zijn rode notitieboekje in de aanslag.

“Elk team heeft natuurlijk zijn eigen spionagefotograaf”, verklapt Newey, maar old school als hij is vindt hij het fijn om ook zelf een blik op de wapens van zijn rivalen te werpen. “Niet alleen omdat ik niet heel veel tijd heb om naar alle foto’s te kijken, maar ook omdat ik het gewoon fijn vind om de auto’s in het echt in 3D te zien en eromheen te lopen.” En het is zeker leerzaam. “Je kijkt naar wat anderen doen en of je daar ideeën van kan opsteken.”

In FORMULE 1 nr. 10 lees je alles over de titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull. FORMULE 1 nr. 10 ligt donderdag in de winkels en bij abonnees op de mat. Klik hier om het nieuwe magazine te bestellen! Gebruik code GRATIS voor gratis verzending.