Verstappen start voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk vanaf polepositie aan een race. De Nederlander pakte verrassend de eerste startplek tijdens de sprintkwalificatiesessie op Austin. De coureur was daarom ook zeer tevreden met de eerste dag op het Amerikaanse circuit, al blijft Verstappen voorzichtig om zich heen kijken.

“Het was een hele goede dag”, vertelt een blije Verstappen na het behalen van zijn goede resultaat tijdens de sprintkwalificatie, tegenover Formula1.com. “Vanaf de eerste ronde voelde de auto goed genoeg. Volgens mij zijn we ook wel aardig snel in de hogesnelheidsbochten.”

Verstappen is helemaal verheugd met zijn polepositie, omdat de kwalificatie voor de verkorte race altijd een lastige sessie is. “De sprintkwalificatie is altijd lastig, want je moet eerst twee keer de mediumbanden gebruiken en daarna de softs”, legt de drievoudig wereldkampioen uit. “Op de mediumbanden kun je dan nog wel een beetje bouwen, maar dan ga je in Q3 naar de zachte band en rijd je maar echt één rondje. Dat was niet makkelijk. Je kan dan niet op de limiet rijden.”

Problemen met de balans

De laatste snelle ronde van Verstappen, goed genoeg voor pole, verliep daarom ook niet helemaal vlekkeloos. “Als ik achteraf naar de ronde kijk, dan hadden nog wel wat problemen met de balans”, aldus de Red Bull-coureur. “Maar dat ik voor alle andere coureurs eindigde, was natuurlijk heel positief.”

Ondanks de blijdschap van zijn eerste polepositie sinds de zomerstop, blijft Verstappen om zich heen kijken. “Lewis maakte een klein foutje in (bocht, red.) twaalf, want anders was hij ook wel verder naar voren gekomen. Ik ben blij, maar ik weet ook wel dat er veel snelle auto’s om mij heen staan.” Verstappen hoopt door de RB20 “bestuurbaar te maken” en “ervoor te zorgen dat (de auto, red.) goed op de banden presteert tijdens de race” zijn polepositie tijdens de sprintrace te verzilveren.

