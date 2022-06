Als Max Verstappen klaar is met racen in de F1, zien we hem ook niet meer terug in de sport. Daar bestaat zelfs nu hij pas 24 is geen twijfel over bij de Nederlander.

Natuurlijk, het duurt nog wel even voor het er voor hem op zit in de F1, want Verstappen is pas 24 en afgelopen winter voor het eerst tot wereldkampioen gekroond, maar hij weet nu al wel dat hij de rest van zijn jaren niet in de paddock zal slijten als hij klaar is met het racen in de koningsklasse.

“Je zult mij niet terugzien als analist of in een teamrol. Echt niet”, maakt hij dat overduidelijk in een exclusief dubbelinterview met zijn vader Jos met FORMULE 1 Magazine. “Daar heb ik ook niet de motivatie voor. Als ik zelf niet meer rijd, wil ik andere leuke dingen gaan doen.”

‘Moeten’

Een beetje plezier hebben, zonder het absolute moeten, lijkt hem echter wel wat. Een raceauto zal in dat opzicht vermoedelijk alsnog niet ver weg zijn. Hij wijst naar het voorbeeld van zijn vader, die tegenwoordig rally’s rijdt. “Dat je gewoon op een leuke leeftijd nog competitief bent.”

Volgens Verstappen junior is het, als zijn jaren in de F1 er in de toekomst op zitten, fijn ‘even daarvan weg te stappen’. Zijn vader begrijpt dat wel. “Je hele leven draait nu om racen. Formule 1 en noem maar op. Nu is het moeten, op een zekere manier. Op een bepaald moment ben je daar klaar mee.”

Zoals gezegd rijdt Jos Verstappen inmiddels rally’s, maar voor Max lijkt zoiets voor de lol doen, nu nog te vroeg. “Het probleem is: als ik ergens aan meedoe, wil ik ook echt winnen. Maar ik weet dat ik nooit die ervaring heb gehad, niet met rallyrijden ben opgegroeid.”

