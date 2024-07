Max Verstappen heeft ondertussen al heel wat records binnen de Formule 1 op zijn naam staan. Hij kan dit weekend in België er weer eentje toevoegen aan zijn lange lijst. De Nederlander kan namelijk, dankzij zijn elfde startplek, het record voor meest overwinningen vanaf verschillende startplekken pakken. Momenteel deelt Verstappen het record nog met Fernando Alonso.

Zowel Verstappen als Alonso wist vanaf negen verschillende startposities de overwinning te pakken. Ook deden beide coureurs dit zeven keer vanaf startplekken binnen de top tien, en twee keer vanaf buiten de eerste vijf startrijen. Alonso wist wel vanaf een plekje verder dan Verstappen te winnen. De Spanjaard reed van P15 naar de winst tijdens de 2008 Grand Prix van Singapore. De race ging later de geschiedenisboeken in vanwege Crashgate, toen bleek dat Alonso’s teamgenoot Nelson Piquet Jr. expres was gecrasht.

Verstappens eerdere inhaalrace op België

Verstappens meest indrukwekkende inhaalrace vond al eerder op het circuit van Spa-Francorchamps plaats. In 2022 kreeg de Limburger ook met gridstraffen te maken, en mocht hij vanaf P14 aan de race beginnen. In ronde twaalf lag Verstappen echter alweer aan de leiding, en hij reed vervolgens als eerste over de finishlijn. Als Verstappen tijdens de race op zondag in België vanaf P11 naar de winst rijdt, laat de Nederlander de Spanjaard achter zich. Verstappen schrijft het record dan op zijn naam.

