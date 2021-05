Max Verstappen heeft het gehad met de journalisten die blijven vragen naar het ‘onvermijdelijke ongeluk’ dat hij met rivaal Lewis Hamilton zou gaan hebben. “Dat soort uitspraken zorgen blijkbaar voor meer headlines.”

Zak Brown, CEO van McLaren, vertelde enkele weken geleden dat het slechts een kwestie van tijd was voordat een gevecht tussen Verstappen en Hamilton in tranen zou eindigen. Verstappen zelf vindt dat onzin en ergert zich aan de opmerking. “We proberen elkaar nooit te raken”, zegt hij. “Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Uitspraken dat we elkaar sowieso van de baan gaan rijden zorgen blijkbaar voor meer headlines.”

Hamilton merkte eerder tijdens de persconferentie op dat hij ongelukken tot nu toe goed heeft voorkomen. De koploper in het kampioenschap zei ook dat de Nederlander misschien iets te bewijzen had. Verstappen zelf was het daar niet mee eens. “Ongelukken voorkomen komt van beide kanten. Dat doen we allebei goed”, aldus Verstappen. “Laten we hopen dat we dat blijven doen en op de baan hard tegen elkaar kunnen blijven racen.”

Het duel Max Verstappen vs. Lewis Hamilton. Foto: Peter van Egmond

Verstappen kreeg tijdens de persconferentie bijval van Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen kon de sensatiejournalistiek ook niet waarderen. “Ik snap dat het voor anderen heel spannend is als coureurs crashen, maar ze doen het geweldig”, zegt de Duitser. “Het is juist heel bijzonder dat twee coureurs zo dicht naast elkaar kunnen racen.”

Toen Vettel werd geraagd naar adviezen aan Verstappen om titelverdediger Hamilton te verschalken, antwoordde hij gevat: “Lewis heeft mij verslagen, dus misschien kun je beter geen advies van mij aannemen.” Vettel won twee keer in Monaco, terwijl Verstappen er nog nooit op het podium eindigde. Misschien is er dan toch nog wat te leren.