Max Verstappen kwam bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico niet verder dan de derde tijd, achter respectievelijk Charles Leclerc en Carlos Sainz van Ferrari. Jammer, oordeelde de drievoudig wereldkampioen. Maar niet onoverkomelijk in de race.

“Het was erg lastig, want we hadden weinig grip. Toch was het nog vrij close”, zo stelde Verstappen na afloop. “De punten worden gelukkig op zondag verdeeld. Natuurlijk had ik liever als eerst willen starten, maar we kunnen nu optimaal profiteren van de slipstream richting de eerste bocht. Het is een lange race, dus er is nog van alles mogelijk.”

Verstappen had voorafgaand aan de kwalificatie al laten weten stevige concurrentie te verwachten. Dat bleek ook, al kwam de snelheid van beide Ferrari’s in de finale vanuit het niets. De Limburger heeft reden voor optimisme: hij won de race in Mexico-Stad al viermaal. Daarnaast is de snelheid van Red Bulls RB19 in de race doorgaans beter dan over één ronde. Overigens krijgt Max Verstappen op de tweede startrij gezelschap van een oude bekende. Voormalig teamgenoot en vriend Daniel Ricciardo verraste met een vierde plaats.

