Max Verstappen is uitgerust en opgeladen teruggekeerd van vakantie. De kampioenschapsleider heeft zin in de tweede helft van het Formule 1-seizoen, maar waakt voor ontspanning.

Met nog negen races te gaan en een voorsprong van 80 punten in het klassement, is vriend en vijand het er wel over eens dat de Nederlander een geweldige kans heeft om zijn tweede wereldtitel te veroveren. Op de vraag of hij met die gedachte in het achterhoofd het tweede deel van het seizoen wat relaxter in kan gaan, zei Verstappen in Spa-Francorchamps nog niet bezig te zijn met een nieuwe titel. “Ik bedoel, het zou verkeerd zijn om het nu rustiger aan te doen. Er kunnen nog zoveel dingen fout gaan. De intentie bij ons is simpel: we willen gewoon races winnen. En dat is ook de manier waarop we de resterende races zullen benaderen. We zijn hier niet om te denken ‘we kunnen hier tweede of derde worden’, zo werken we niet. We willen geen overwinningen weggeven aan andere teams.”

Nieuw record?

Verstappen won dit seizoen al acht races en heeft met nog negen Grands Prix te gaan zicht op het record van meeste overwinningen in één Formule 1-seizoen. Dat record is nu nog gedeeld in handen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel die respectievelijk in 2004 en 2013 elk 13 races wonnen. Wel moet daarbij worden aangetekend dat in die seizoenen minder races werden gereden. Verstappen is niet bezig met het record, maar zou het leuk vinden om het in handen te krijgen. “Het zou natuurlijk geweldig zijn, maar ik moet er dan nog wel vijf winnen om gelijk te komen. Tot dusverre is het echter zo close dit seizoen tussen ons en Ferrari dat het niet eenvoudig zal zijn om het record te verbreken.”