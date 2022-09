Max Verstappen is tevreden over het verloop van de eerste dag in Italië. De snelste tijd had hij niet, wel ziet hij goede tekenen voor de race in de lange runs.

Sainz sloot de openingsdag op Monza af als de nummer één. De Ferrari-coureur bood de Tifosi hoop met een rondetijd van 1:21.644, waarmee hij zo’n anderhalve tiende sneller was dan Max Verstappen.

De Nederlander liet echter op de mediums zien dat hij zich voor de race op zondag weinig zorgen hoeft te maken. Verstappen opende die run met enkele ronden in de 1:25, waarna hij stabiel rond de 1:26.0 bleef rijden. Ter vergelijking: Carlos Sainz opende eenmaal in de 1:25 en kwam daarna niet verder dan 1:26.2.

“De auto voelde goed aan”, blikt Verstappen terug op de vrijdagtrainingen. “We hebben een paar dingen uitgeprobeerd om te begrijpen of we iets beter konden doen. Sommige dingen werkten, sommige niet”, aldus de Red Bull-coureur, die maximaal vanaf de zesde plaats kan starten vanwege een gridstraf voor het vervangen van de interne verbrandingsmotor.

De RB18 toonde op Spa-Francorchamps een indrukwekkende topsnelheid en dat is op Monza uiteraard ook een groot voordeel. Maar een dominantie zoals in België verwacht Verstappen niet. “Monza is natuurlijk niet hetzelfde als Spa, maar als het hier ook maar half zo goed gaat hebben we een goede kans”, aldus Verstappen, die hier voor zijn vijfde zege op rij kan gaan.

Voorlopig is Verstappen nog niet de snelste op Monza. Die eer gaat voor nu naar Ferrari, al maakt de regerend wereldkampioen zich geen zorgen om hun pace. “Ze zien er goed uit, maar wij zien er goed uit in de langere runs. Dat is uiteraard het belangrijkste voor de race.”

De volledige run op de mediums van Verstappen:

1:25.828

1:25.611

1:25.529

1:26.378

1:25.511

1:27.734

1:26.057

1:26.084

1:26.014

1:26.113

1:26.145

1:26.084

1:28.930

1:25.730

Ter vergelijking: de run van Carlos Sainz op mediums:

1:25.710

1:26.663

1:26.285

1:26.536

1:26.363

1:26.389