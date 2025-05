Max Verstappen heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de sprintrace in Miami, maar hangt mogelijk een straf boven het hoofd: de Red Bull-coureur is door de stewards op het matje geroepen door een incident in SQ2.

Max Verstappen moet zich om 17.50 uur lokale tijd in Miami melden bij de stewards. De 27-jarige wereldkampioen zou in SQ2 de maximale deltatijd niet hebben opgevolgd en zo de instructies van de wedstrijdleider genegeerd hebben. Hetzelfde geldt voor Carlos Sainz, George Russell, Alex Albon, Liam Lawson en Gabriel Bortoleto.

Verslagen door McLaren-duo

In de sprintkwalificatie kon de Nederlander zijn huzarenstukje uit Jeddah niet herhalen. Waar alle coureurs kozen voor één snelle ronde, reed Max Verstappen er twee. Bij zijn eerste poging klokte hij een 1:27.070, die hij in zijn tweede run aanscherpte naar 1:26.737 en waarmee hij voorbij ging aan George Russel. Toch moest de Red Bull-coureur zijn meerdere erkennen in de pas 18-jarige Andrea Kimi Antonelli, die geschiedenis schreef: de Italiaan is de jongste coureur ooit die een sprintrace vanaf poleposition zal starten. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris kwamen niet aan de tijd van de tiener, maar eindigden wel boven hun voornaamste titelrivaal.

