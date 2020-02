Max Verstappen is over het algemeen zeer tevreden met hoe de wintertests verlopen zijn. “De auto voelt goed. Hopelijk zijn we in Melbourne competitief.”

“Een goede voorbereiding”, zo kijkt Verstappen terug op de wintertests. Red Bull heeft kunnen testen wat het wilde testen, en de RB16-bolide voelde ook goed aan, vertelt Verstappen aan de media.

Dat toonde hij vrijdagmiddag wel: Verstappen ging in het laatste uur nog even vol in de aanval op de snelste tijd van Mercedes’ Valtteri Bottas.

Lees ook: Testdag 6: Bottas blijft bovenaan na late aanval Verstappen op laatste testdag

Hoewel het Verstappen net niet lukte Bottas’ tijd te verbeteren, reed hij op een hardere compound band dan de Fin. “De auto voelde goed aan”, zegt hij over de RB16 in deze snelle runs.

Naar de tijdenlijst heeft Verstappen tijdens de zes testdagen echter niet te veel gekeken. Ook nu hecht hij er niet veel waarde aan. “Je kan namelijk beter naar jezelf kijken. Je weet niet wat de rest doet.”

Nu de wintertests erop zitten, draait Verstappen er niet omheen dat hij blij is met hoe het ging. “Maar”, vervolgt hij, “dat betekent nog niet dat we niet moeten blijven pushen om de auto verder te verbeteren.”

De reden daarvoor, laat zich raden: het kan altijd beter, zoals de ambitieuze Nederlander vaker aanhaalt. Maar voor nu heeft Red Bull er volgens Verstappen ‘alles aan gedaan’ tijdens de wintertests in Barcelona.

Of het genoeg gaat zijn als seizoen 2020 half maart aftrapt in Australië? Verstappen blijft typisch koel. “We moeten nu gewoon hopen dat we competitief zijn in Melbourne. We moeten het daar zien.”