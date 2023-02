Met twee kampioenschappen en 35 zeges heeft Max Verstappen zich de afgelopen jaren al tussen de grootheden van de Formule 1 genesteld, maar daar is de Nederlander zelf niet zo mee bezig. Hij wil ‘gewoon’ zijn werk doen en hoopt de komende jaren nog meer zeges en waar mogelijk kampioenschappen te veroveren.

Verstappen staat met zijn twee wereldtitels al op gelijke hoogte met coureurs als Jim Clark, Mika Häkkinen en Fernando Alonso. Maar de 25-jarige Nederlander heeft een contract op zak waarmee hij tot en met 2028 zeker is van zijn zitje bij Red Bull en dus zou hij nog meer kunnen bereiken en zich nog meer in de geschiedenisboeken kunnen schrijven, maar daar is hij niet mee bezig.

“Ik heb al meer bereikt dan ik ooit had kunnen dromen, dus ik probeer altijd gewoon het beste uit mezelf te halen”, zegt Verstappen. “Ik denk niet echt over zaken als waar ik tussen de grootheden van de sport sta voor wat betreft het aantal kampioenschappen of zeges. Ik wil gewoon mijn werk doen.”

“Ik wil proberen meer races en mogelijk kampioenschappen te winnen met dit team”, aldus de Nederlander. “Maar ik ben nooit iemand van de statistieken geweest.”

“Ik wil gewoon na een raceweekend tegen mezelf kunnen zeggen dat ik alles heb gegeven en echt alles uit mezelf heb gehaald, dan ben ik tevreden”, vervolgt Verstappen. Dat geldt niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. “Als ik stop met racen en terugkijk op mijn jaren in de Formule 1, ben ik blij als ik tegen mijzelf kan zeggen dat ik er echt alles uit gehaald heb.”

