Max Verstappen was de laatste seizoenen ondanks zijn successen slechts een figurant in het Netflix-docudrama Drive to Survive. In de aankomende reeks speelt de Nederlander eindelijk een grote(re) rol. Al heeft hij zelf nog niet gezien op welke manier hij in de Formule 1-serie in beeld komt.

Dat Verstappen de afgelopen jaren geen fervent kijker of groot fan van Drive to Survive was, mag bekend zijn. De Red Bull-rijder, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, stoorde zich aan de creatieve montage en manier waarop de feiten ondergeschikt zijn aan de spanning en het soap-gehalte.

Hoewel Verstappen alsnog een rol speelde in de serie omdat de producenten gebruik konden maken van actiebeeld, clips uit persconferenties en shots uit de paddock, gaf hij in tegenstelling tot een groot deel van zijn collega’s geen exclusief inkijkje in zijn leven of uitgebreid interview.

Rol in nieuw seizoen

Tijdens de opnames voor het aanstaande seizoen, dat vanaf 24 februari op Netflix te zien zal zijn, heeft Verstappen echter wél tijd vrijgemaakt voor de cameraploegen van de streamingdienst. Dit mede naar aanleiding van een gesprek met de producenten.

“Ik heb afgelopen jaar een interview van een halfuur of een uur aan ze gegeven”, bevestigt Verstappen nu in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Ik heb voor ik dat interview gaf met ze gesproken. Ik hoop dat ze mijn boodschap begrepen hebben”, zegt hij.

“Ik weet ook dat je als kampioen wel aan zoiets moet meedoen”, geeft Verstappen nog een reden voor zijn participatie. “Hopelijk gebruiken ze het goed”, zegt hij over het interview, dat hij overigens nog niet heeft gezien.

“Ik weet nog niet wanneer ik het ga kijken. Hopelijk zijn zij echter blij – en ik ook als ik het zie!”, lacht Verstappen. “Voor de sport is het”, zo doelt hij tot slot op de impact van het immens populaire Drive to Survive, “ook belangrijk om verder te groeien.”

