Het optimale kwalificatierondje kon hij niet aan elkaar knopen en dus moet Max Verstappen morgen vanaf een derde startplek trachten de Grand Prix van Azerbeidzjan te winnen. De Nederlander oogde enigszins teleurgesteld maar predikt rust voor Red Bull. “Het is altijd een lange race in Bakoe, vorig jaar startte ik ook vanaf P3.”

Achteraf gezien was de pole geen realistisch resultaat voor Verstappen. In zijn eerste rondje van Q3 verloor hij teveel tijd in de eerste sector om zijn twee paarse sectoren te doen gelden. De melding van Leclerc na zijn eerste poging was echter tekenend voor de verhoudingen: “Ik maakte een foutje in de laatste bocht.” Om vervolgens Sergio Perez en Verstappen op drie tienden te rijden.

“Ik begon het laatste rondje nog goed maar daarna ging het steeds minder. Ik maakte teveel foutjes”, gaf Verstappen toe. “Het was allemaal niet ideaal, voor de ideale ronde worstelde ik met de balans tussen voor en achter. Het ging niet zoals ik wil. Als team hebben we het met plek 2 en 3 wel goed gedaan uiteindelijk, dat biedt mogelijkheden om voorin wat te doen.”

Foto: Motorsport Images

Red Bull had blijkbaar nog een teamspelletje in gedachten, ook al wees Christian Horner dat voor de kwalificatie nog van de hand als “moeilijk te managen”. Het was de bedoeling dat Perez voor Verstappen de pits zou uitrijden in Q3 maar dat mislukte. “Mijn motor sloeg niet aan dus we verloren veel tijd”, legde Perez uit.

Al met al is Verstappen allesbehalve in paniek. “We moeten gewoon kalm blijven nu en concentreren op de race morgen. We kunnen nog zoveel doen, ondanks de balansproblemen staan we alsnog derde. Het is duidelijk dat we over één rondje de snelheid missen maar in de race is onze normaal gesproken erg sterk. Maar dat is Ferrari ook, die kunnen beter pieken in de kwalificatie maar gaan morgen ook gewoon hard. Ik hoop dat onze topsnelheid helpt maar zij zijn sterk in de tweede sector en kunnen zo uitlopen. Dan heb je minder voordeel met die topsnelheid.

“Met de nieuwe auto heb ik het gewoon moeilijk om die balans goed te krijgen, dat is al het hele jaar het geval. Op een stratencircuit komt dat nog meer naar voren. Dat is niet top en proberen we aan te werken. Dat Sergio nu twee keer op rij sneller is, is geen drama. Dat kan gebeuren. De afgelopen jaren waren ook wel uitzonderlijk.”

