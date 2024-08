Wie is de betere veelzijdige coureur, Max Verstappen of NASCAR-coureur Kyle Larson? Het was een discussie die tijdens de zomerstop losbarstte. Verstappen reageert voor het eerst zelf op de uitspraken van de Amerikaan. De Limburger hoopt ooit ook in andere raceklassen zijn racekwaliteiten te laten zien.

Tijdens de zomerstop werd er niet alleen gedebatteerd over de strijd tussen Red Bull en McLaren. NASCAR-coureur Kyle Larson besloot verbaal ook de strijd met Max Verstappen aan te gaan, en verklaarde na zijn derde Knoxville Nationals-titel dat hij een betere veelzijdige coureur was dan de Nederlandse kampioen.

Verstappen trok zich echter niet veel van de uitspraken van de Amerikaan aan. “Iedereen heeft zijn eigen mening”, was het nuchtere antwoord van de Nederlander, toen hij er tijdens de persconferentie in Zandvoort naar werd gevraagd.

De Limburger sluit ook niet uit ooit aan Larson te laten zien dat hij in andere auto’s ook de betere coureur is. “Het is op dit moment best moeilijk (om andere raceklassen, red.) te combineren met de F1, met zoveel races, maar als ik eenmaal stop met de Formule 1, wil ik graag andere dingen doen en meer ontspannen zijn”, onthulde Verstappen. “Laten we zien welke kansen er voorbij komen.”

‘Niet zo goed als ik’

Fernando Alonso deed ook een duit in het zakje bij de Verstappen-Larson-discussie, en grapte dat er zeker één coureur is die beter is dan beide rijders. “Max is ook best goed in GT’s en ik durf te wedden dat hij in alles goed is, maar niet zo goed als ik”, was het bescheiden antwoord van de Spanjaard. “In de F1 accepteer ik dat hij even goed is.”

“Je moet je heel snel aanpassen aan verschillende disciplines. Ovaal racen is één ding, het is een compleet andere techniek en vaardigheden”, gaat Alonso serieus verder. “In Dakar is het zes uur lang gas geven en remmen tegelijk. Het is gewoon de auto domineren. Het is niet makkelijk om je daar aan aan te passen.” Alonso reed al eerder in de Indy500 en de 24 Uur van Le Mans, en heeft nog de ambitie om aan de Dakar Ralley mee te doen.

