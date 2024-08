Fernando Alonso onthult welke raceklassen nog op zijn verlanglijstje staan. Hoewel de Spanjaard sowieso nog tot en met 2026 verbonden is aan de Formule 1, droomt Alonso alvast een beetje van het winnen van onder anderen de Dakar Rally.

Fernando Alonso heeft nog een contract tot en met 2026 bij zijn huidige team Aston Martin, maar blikt alvast vooruit naar zijn potentiële carrière na de Formule 1. Hoewel zelfs zijn manager, Flavio Briatore, niet weet wanneer de Spanjaard met pensioen gaat, heeft Alonso wel alvast zijn bucketlist gedeeld voor andere raceklassen.

“Er zijn altijd dingen te bereiken”, antwoordt Alonso op de officiële website van Aston Martin op de vraag wat hij nog wil bereiken in de autosport. “Formule 1 is op dit moment mijn focus. Ik zou graag het F1-wereldkampioenschap winnen met Aston Martin. Dat zou het hoogtepunt van mijn carrière en waarschijnlijk van mijn leven zijn.”

Ook buiten de Formule 1 wil Alonso echter nog doelen bereiken. Zo wil de Spanjaard het asfalt op een gegeven moment inruilen voor woestijnzand. “De Dakar Rally winnen staat nog steeds op het verlanglijstje. De Indy 500, natuurlijk, maar ik weet niet zeker of ik dat in de toekomst nog eens zal doen. Dakar zal ik zeker doen.” In 2018 won Alonso de 24 Uur van Le Mans, waardoor de Spaanse coureur al twee derde van de Triple Crown heeft gewonnen. Alleen de Indy500 mist nog.

Blijven verbeteren

Hoewel Alonso ervan geniet om bij verschillende soorten bolides achter het stuur te kruipen, is zijn motivatie altijd hetzelfde. “Het komt allemaal op hetzelfde neer: ik wil me altijd verbeteren. Beter worden is de belangrijkste motivator in mijn hele carrière”, legt de tweevoudig wereldkampioen uit. “Ik ben nooit tevreden met de positie waarin ik me bevind. Ik wil morgen beter zijn, en ik wil volgende week en volgende maand beter zijn. Dat is wat me zo lang aan het stuur heeft gehouden.”

