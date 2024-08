Hoelang blijft Fernando Alonso nog in de Formule 1? Het is een veelgestelde vraag rondom de toekomst van de 43-jarige coureur. Alonso heeft tot en met 2026 een contract bij Aston Martin, maar zelfs zijn manager Flavio Briatore weet niet wat de Spanjaard daarna wil gaan doen.

Fernando Alonso maakte in 2001 zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, en is inmiddels aan zijn 21ste seizoen bezig. De Spanjaard heeft ook voor de komende twee jaar nog een contract bij huidige werkgever Aston Martin, maar het is nog onduidelijk wat Alonso daarna wil gaan doen. Zelfs voor zijn manager Flavio Briatore.

“Als je me vraagt of Fernando door wil gaan nadat we ons contract hebben beëindigd, dan is ons laatste jaar voorlopig 2026. Wat hij daarna wil doen, weet ik niet”, zegt Briatore eerlijk, in de Formula For Succes-podcast. “Wil hij nog een jaar door? Je ziet de prestaties van Fernando, die zijn er.”

Uniek

Alonso staat in het huidige coureursklassement negende, en heeft volgens zijn manager nog altijd de motivatie om voor meer te vechten. “Het gaat er niet om dat hij zijn concentratie verliest, tijdens de race is hij er altijd. Als hij elfde is, wil hij tiende worden. Als hij tiende is, wil hij negende worden”, vertelt Briatore. “Hij wil dat de auto competitief is. Hij kwalificeert zich goed, hij racet goed. Ik weet eerlijk gezegd niet of hij wil stoppen met 2026 als zijn laatste jaar of dat hij door wil gaan.”

Hoewel Briatore nog niet zeker weet of Alonso na 2026 nog in de Formule 1 te vinden is, weet hij wel dat de Spanjaard “uniek” is tussen alle andere coureurs. “Ik heb nog nooit zo iemand gezien, zo vastberaden elke dag, elke dag, elke dag. Hij geeft nooit op. Ongelooflijk.”

