Met veel furore presenteerde Aston Martin in februari de AM24, de auto waarmee het team zou kunnen meevechten in de voorhoede. Inmiddels is de eerste seizoenshelft voorbij gevlogen en bevindt Aston Martin zich nog altijd in niemandsland. De topteams verdwijnen in de verte terwijl de Britse renstal concurrentie krijgt van kleinere uitdagers. ‘Werk aan de winkel’, luidt het advies van Fernando Alonso.

Tijdens de GP van België scoorde de inmiddels 43-jarige Spanjaard weer de nodige punten voor Aston Martin. Waar hij aanvankelijk als negende over de streep kwam, leverde de diskwalificatie van George Russell hem P8 op. “Ik ben tevreden met de achtste positie na een zwaar bevochten race”, blikte Alonso terug op het Belgische nummer. “We verlengden de eerste stint op de mediums en vervolgens kon ik het tempo op de harde banden behoorlijk goed controleren.”

“We dachten dat er misschien een kans zou zijn op een Safety Car”, legde de Spaanse vedette uit. “Toen die maar niet kwam, dachten we: ‘Waarom niet verlengen en op een een-stop-strategie blijven?’ Deze beslissing heeft zich uitbetaald en we hebben wat punten weten te scoren.” Toch is P8 niet het resultaat waar Alonso op hoopte. Zeker aan het begin van het seizoen gingen ze er in Silverstone vanuit dat de AM24 kon meedingen naar het podium. Één blik op het constructeurskampioenschap bewijst echter dat Aston Martin behoorlijk achterloopt op de andere topteams.

“Ik kijk nu uit naar een korte pauze en wat tijd om op te laden”, verzuchtte Alonso. “We blijven vechten maar we hebben nog heel wat werk te doen om in de tweede helft van het seizoen te verbeteren.” Teamgenoot Lance Stroll stemde daarmee in. “We missen de snelheid die we nodig hebben om voor meer te vechten. Als team hebben we nog veel werk te doen om weer aan te sluiten bij de top vier.”

Positie Team Punten 1 Red Bull 408 2 McLaren 366 3 Ferrari 345 4 Mercedes 266 5 Aston Martin 73 De top vijf in het kampioenschap na de eerste seizoenshelft

