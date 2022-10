Max Verstappen vindt de felle reacties van de concurrentie op het overschrijden van het budgetplafond door Red Bull ‘een beetje hypocriet’. Het komt volgens Verstappen ‘vooral omdat wij zo goed presteren’ en hij ziet het dan ook als een poging om Red Bull af te remmen.

Van de tien Formule 1-teams bleef enkel Red Bull in 2021 niet binnen het budgetplafond, bleek uit het rapport van de FIA over de financiële regels. Het team had zich schuldig gemaakt aan een ‘kleine overschrijding’ en kan daarvoor een straf verwachten. Wat voor straf is nog niet bekend. Het kan variëren van een reprimande of een boete tot aan het afpakken van kampioenschapspunten of het verminderen van windtunneltijd.

De FIA zou Red Bull inmiddels een voorstel voor een straf hebben gedaan. Daar kan Red Bull mee akkoord gaan, maar het team kan deze ook weigeren. Dan komt de zaak bij FIA’s Cost Cap Adjudication Panel terecht.

Lees ook: ‘FIA doet Red Bull voorstel na overschrijden budgetplafond’

In Singapore, voordat het nieuws officieel naar buiten kwam, klonken er al felle reacties in de paddock op deze overschrijding. In Austin is dat niet anders, nu het nieuws wel officieel bekend is. Zo hoopt Valtteri Bottas op een ‘strenge straf’ die Red Bull ‘pijn doet’ terwijl Carlos Sainz vindt dat de FIA een straf moet opleggen die zo’n overtreding in de toekomst moet ontmoedigen.

“Ik denk dat het vooral komt omdat wij zo goed presteren”, reageert Verstappen tegen Sky Sports. “Zij proberen ons op allerlei manieren af te remmen. Dat is hoe de Formule 1 werkt”, weet de tweevoudig wereldkampioen. “Uiteindelijk is iedereen een beetje hypocriet.”

Lees ook: Pérez over budgetplafond: ‘Concurrentie wil prestaties Red Bull verminderen’

Voor nu wil Verstappen zich focussen op zijn job op de baan en laat hij de kwestie rondom het budgetplafond liever aan zijn team over. “Er is nog niets bevestigd maar als team weten we waar we mee moeten omgaan. We zijn er duidelijk over dat we denken dat het allemaal klopt.”

Teamgenoot Sergio Pérez suggereert ook dat de concurrentie zo fel reageert om op die manier de prestaties van Red Bull op negatieve wijze te beïnvloeden. “Uiteindelijk zijn er altijd teams die je prestaties willen afremmen”, stelt hij. “Zeker als je wint. Dat hoort bij de sport en dat is altijd het geval geweest.” Hij spreekt dan ook van een ‘normale situatie. “Uiteindelijk zullen de feiten naar buiten komen en zullen mensen de situatie begrijpen.”