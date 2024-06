Max Verstappen reageerde vrijdag meteen na afloop van de sprintkwalificatie op de Oostenrijkse Red Bull Ring nuchter op het resultaat. Ondanks een vrije training met hindernissen liet hij in de zogenoemde sprint shootout soeverein de snelste tijd noteren. “Niet slecht. Ik verloor wat tijd door verkeer”, meldde hij over de boordradio aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Voor Verstappen betekende het zijn achtste sprintpole position in zijn carrière. Achter Verstappen kwalificeerde Lando Norris zich als tweede voor de sprintrace, die zaterdag om 12.00 uur van start gaat. “Het is altijd mooi om hier de snelste te zijn voor alle supporters in oranje. Vanaf het begin was de balans van de auto al goed. We hebben na de trainingen nog wat kleine aanpassingen doorgevoerd. Dit is een goede start van het weekend”, aldus Verstappen op de grid.

