Max Verstappen zal dit weekend in Brazilië extra goed opvallen dankzij een speciale helm. De Nederlander heeft zijn traditionele goud-witte helm ingeruild voor een helm met een opvallend Braziliaans tintje.

Verstappen heeft dit jaar al meerdere speciale helmen gebruikt. Traditiegetrouw nam hij een oranje helm mee naar de Belgische Grand Prix, al was de helm maar weinig te bewonderen op de zondag aangezien de race in het water viel. Ook voor de Grand Prix van Nederland, die voor het eerst in 36 jaar weer op de kalender stond, pakte Verstappen uit met een rood-wit-blauwe helm voor zijn thuisrace, die hij won. Bovendien had hij voor de thuisrace van Red Bull in Oostenrijk een opvallend gele helm, zoals de afgelopen jaren.

Nu kan er een nieuwe Grand Prix aan dat lijstje toegevoegd worden. “Dit jaar heb ik een speciale helm voor de Grand Prix van Brazilië”, zegt Verstappen in het filmpje waarin hij de opvallende helm onthult. “Zoals je ziet heeft m’n helm best veel kleur gekregen met een wat drukker patroon dan ik op mijn normale helm heb. Ik heb de kleuren van de Braziliaanse vlag aangehouden en er een soort van carnaval in verwerkt. De leeuw bovenop heeft ook een andere kleur gekregen en de binnenkant is groen. Ik vind de helm mooi geworden en hopelijk ziet het er ook goed uit op het circuit”, aldus de Nederlander.

