Overweegt Max Verstappen om ooit over te stappen naar Ferrari? Fernando Alonso, Sebastian Vettel en nu Lewis Hamilton. Het is inmiddels een traditie voor meervoudig wereldkampioenen om na succes met hun eigen renstal, hun geluk te beproeven bij de Scuderia. Voor Verstappen is het ‘puur’ rijden voor Ferrari echter niet voldoende. ‘Ik ga alleen als ik een kans zie om te winnen’, onthult de coureur.

Lewis Hamilton is dit jaar bezig met zijn eerste seizoen bij Ferrari. De Brit stapte na meer dan een decennium trouwe dienst bij Mercedes – en het winnen van zes coureurstitels met de Zilverpijlen – over naar het beroemde Italiaanse team. Hamilton is niet de eerste wereldkampioen die de sprong naar de Scuderia waagt. Eerder gingen onder meer Fernando Alonso en Sebastian Vettel hem voor.

Behalve succes in de sprintraces wil het echter nog niet zo vlotten voor Hamilton bij Ferrari. Max Verstappen wil echter niet te hard oordelen over zijn Britse collega. “Het is altijd lastig om te weten wat er precies gebeurt. Ik weet niet hoe hij bij Mercedes werkte, ik weet niet hoe hij zich persoonlijk voelt, en ik weet ook niet wat er binnen het team gaande is”, vertelt de Nederlander aan de Italiaanse media. “Over al die dingen heb ik geen informatie. Het punt is dat hij naar een team is gegaan dat met Charles al een hele sterke coureur had.”

Wanneer Verstappen vervolgens zelf wordt gevraagd of hij ooit een overstap naar Ferrari zou overwegen, twijfelt hij. “Ik weet het niet. Ze hebben sowieso twee coureurs voor volgend jaar, dus momenteel lopen er geen gesprekken. Is er een kans? Ja, er zijn altijd kansen in het leven, voor iedere beslissing. Momenteel speelt dat natuurlijk niet, maar wie weet. Ik weet niet eens hoelang ik überhaupt nog in de Formule 1 blijf rijden, dus er zijn sowieso nog veel vraagtekens voor mij.”

‘Alleen om te winnen’

Wat de wereldkampioen wel alvast weet, is dat mocht hij naar Maranello vertrekken, hij dat maar voor één reden zal doen. “Ferrari is een gigantisch merk en coureurs denken natuurlijk: ‘Ik zou wel voor Ferrari willen rijden’, maar daar schuilt volgens mij ook meteen het gevaar in. ‘Gewoon’ voor Ferrari rijden is namelijk de fout. Want als je voor Ferrari wilt rijden, dan moet je echt gaan om te winnen. Als ik ooit naar Ferrari zou willen, dan zou dat niet zijn om puur voor Ferrari te rijden. Nee, dan zou het zijn omdat ik de kans zie daar te winnen.”

