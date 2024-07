Max Verstappen deelde zaterdag desgevraagd na de kwalificatie voor de Grand Prix van België het een en ander over de strubbelingen en gesprekken die hij de afgelopen week voerde met engineer Gianpiero Lambiase. Na de turbulente Grand Prix van Hongarije werd de lucht geklaard. “Alles is uitgesproken”, verzekert de Nederlander.

Al voor de kwalificatie was zaterdag duidelijk dat Verstappen en zijn engineer als vanouds communiceerden; inhoudelijk enerzijds, met een kwinkslag anderzijds. Van strubbelingen was geen enkele sprake. Tijdens de vrije trainingen was op circuit Spa-Francorchamps alles weer koek en ei.

“Iedereen overdreef een beetje”, kijkt de coureur terug op alle consternatie over de soms verhitte discussies met zijn engineer. “Voor ons is het allemaal best gemakkelijk op te lossen, dat was geen probleem. Ik denk dat iedereen wel eens meningsverschillen kent, toch?”

Na Boedapest spraken Verstappen en Lambiase donderdag in België over de strubbelingen, op initiatief van Christian Horner, zoals de Telegraaf wist te melden. Inmiddels is volgens Verstappen “alles uitgesproken.” Maar is er ook afgesproken om dingen, indien nodig, anders te doen in de communicatie? “Dat niet, het belangrijkste is dat we het erover hebben gehad: wat we er allemaal van vonden en hoe het gaat dit seizoen. Dat hebben we gedaan.”

