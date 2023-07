Max Verstappen lijkt dit jaar in een wereld op zichzelf te racen. De Nederlander won zeven van de negen races en leidde tot dusverre 419 van de in totaal 558 afgelegde raceronden, ruim 75 procent.

Waar Max Verstappen in de voorgaande jaren vooral opviel met zijn spectaculaire rijstijl en gedurfde inhaalacties, daar is het dit jaar in de dominante RB19 vooral wegrijden en consolideren. Gevraagd of hij zijn dominantie niet zat is en wat meer tegenstand zou willen krijgen, zei Verstappen donderdag op Circuit Silverstone tegen de verzamelde pers: “We hebben zoveel jaren gehad dat we er dicht tegen aan zaten en dat we dachten ‘volgend jaar gaat ons jaar worden’ en dat lukte dan om de een of andere reden weer niet. Nu we dan eindelijk bovenaan staan, geniet ik er elk moment van.”

“Ik ben gek op waar we mee bezig zijn en wat we als team bereiken”, vervolgt Verstappen. “Mensen vragen me wel vaker of het niet saai wordt en dag zeg ik ‘nee, dit is niet saai.’ Dit is waar het team en ik al die jaren voor hebben gewerk. Iedereen is altijd zo gemotiveerd geweest om in deze positie te komen, dus we genieten er van.”

Concurrenten zitten niet stil

Toch blijft Verstappen, tussen het genieten door, waakzaam. “We zijn ons er natuurlijk van bewust dat de anderen nu in de rol zitten die wij eerst hadden. Zij zijn zich ook aan het verbeteren en proberen ons natuurlijk in te halen. We herkennen die mentaliteit en weten wat ze willen bereiken, maar we proberen ze voor te blijven.”

