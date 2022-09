Er is dit weekend voor de Grand Prix van Singapore een theoretische kans op titelprolongatie maar Max Verstappen zegt er niet mee bezig te zijn. “Het is nogal een longshot en ik ben er ook echt niet mee bezig. Er is veel geluk voor nodig.”

Mocht Verstappen zondag de winst grijpen, Pérez vierde of lager eindigen en Charles Leclerc zelfs achtste of lager, dan is Verstappens wereldtitel een feit. “Ik vind het allemaal een beetje onrealistisch”, vertelt hij tegenover een groepjesjournalisten achter de Red Bull-garage. “Het is mooi om het hier te winnen, Japan zou ook mooi zijn. Daar kijk ik ook naar uit, een mooi circuit met bijzondere herinneringen. Ik stapte daar voor het eerst in tijdens een VT1, voor Honda is het natuurlijk een thuisrace. Een kampioenschap zou daar veel betekenen voor iedereen die betrokken is bij het team.”

Het feit dat Singapore een hoop vraagtekens oplevert aangaande de nieuwe auto’s speelt ook een rol. “Het is lastig te zeggen, we zijn hier al zolang niet geweest. Met de nieuwe auto is er ook nog veel onbekend. Ik denk wel dat Singapore ons beter ligt dan Monaco. We zullen ons meer focussen op de snelheid over één rondje, die is nog niet geweldig geweest dit jaar. Hier is dat wel belangrijk. Je komt er wel mee weg als je hier iets aan racesnelheid opoffert.”

Op zondag heeft Red Bull dit jaar nou eenmaal ook weinig fout gedaan. “We zijn altijd sterk geweest op zondag, onze uitvoering is nagenoeg perfect. Het is een speciaal seizoen, ik heb het erg naar mijn zin. Ik weet zeker dat als ik straks terugkijk er erg van genieten zal. We begonnen wat minder, hadden een te zware auto en dan hebben we weten om te keren. In Oostenrijk hebben we veel geleerd, sindsdien zijn we vooruit gegaan.”

En een vroege titel zou wat Verstappen betreft dan ook weinig afdoen want makkelijk is het zeker niet geweest. “Sommige overwinningen leken makkelijker dan het was. Spa was dat zeker niet, je moet toch om de problemen heen rijden. Monza ook, er kan zoveel gebeuren in dat eerste rondje. Die races gaven veel voldoening.” Hoop op enige verslapping bij de wereldkampioen zodra de buit binnen is, is ijdel. “Als ik eenmaal in de auto zit, maakt dat niet meer uit. Dan eis ik het beste van mezelf en het team, dat zal niet veranderen. De festiviteiten zullen alleen wat eerder beginnen.”