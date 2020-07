Verstappen over kansen Red Bull in Oostenrijk: ‘We staan er goed voor’

Max Verstappen zegt dat Red Bull er goed voor staat voor de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander zegt daarnaast dat hij de races niet anders zal benaderen, ondanks dat er voorlopig slechts acht races op de kalender staan: “Je wil elke race presteren.”

De persconferentie in Oostenrijk werd afgetrapt met de vraag of Verstappen het racen gemist heeft in de afgelopen maanden. ”Niet echt haha, je ziet niet of ik lach, hé”, grapt hij. “Maar natuurlijk heb ik het gemist. Ik heb veel op de simulator geracet maar dat werd een beetje saai op een gegeven moment. Recent heb ik wat tracksessies gedaan maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als Formule 1”, aldus de Nederlander.

Verstappen verwacht dat Red Bull er goed bij zal staan tijdens de eerste race. “We staan er goed voor. We komen hier nu met een motorupgrade dus dat is een goede start. Die was al gepland maar de timing is nu extra goed voor het begin. We zullen het zien, na alleen de wintertest en vier maanden pauze moeten we nu de baan op en kijken waar we staan. Dat is beter dan erover praten.”

‘Elke race presteren’

Vooralsnog staan er slechts acht races op de kalender, maar dat betekent niet dat Verstappen de races anders zal benaderen. “Al zijn het 22 races of acht races, je wil niet uitvallen en je wil het beste resultaat. Als je nu een fout maakt is het een stuk kostbaarder, maar onze benadering is niet anders. Je wil elke race presteren. Niemand gaat naar een race en denkt: “Ik wil wel een uitvalbeurt”. Je wil gewoon het beste resultaat behalen”, aldus de Nederlander.

De thuisrace van Verstappen in Zandvoort werd net als de thuisrace van Honda afgelast. ”Het is jammer dat beide Grands Prix zijn afgelast. Ik wilde de gekke Nederlandse supporters zien, maar we komen er volgend jaar. Suzuka is altijd speciaal voor mij, ik heb daar mijn eerste meters in de Formule 1 gereden. Het is iets speciaals om daar met een Honda-motor te rijden, we kregen veel steun daar. Elke race doe ik mijn best voor het team, voor mezelf, voor mijn fans en voor Honda”, aldus Verstappen.

