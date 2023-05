Red Bull Racing is met veel zelfvertrouwen afgereisd naar Miami. Het team won dit seizoen alle Grands Prix, boekte al drie 1-2’s en ligt een straatlengte voor in het constructeurskampioenschap. Toch waakt Max Verstappen in aanloop naar de Miami Grand Prix voor al te veel optimisme.

“Ik kijk uit naar Miami”, zegt Verstappen in zijn gebruikelijk voorbeschouwing op het raceweekend. “Het is een erg fysieke baan en vorig jaar was het er ook erg warm. Daar moeten we op voorbereid zijn. Het wordt zeker niet gemakkelijk. Het is een vrij complex circuit en ik geloof dat ze de baan dit jaar opnieuw hebben geasfalteerd, dus we zullen zien wat voor invloed dat heeft op onze prestaties.”

Pérez deelt Verstappens mening over de condities op het Miami International Autodrome, maar zit tegelijkertijd – na zijn overwinning in Bakoe – vol zelfvertrouwen. “Hopelijk kunnen we onze goede vorm van Bakoe voortzetten en echt competitief zijn. Ik voelde me super zelfverzekerd in de auto. Bakoe was het perfecte voorbeeld van hoe we moeten presteren en mijn team was geweldig.”