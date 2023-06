Het lukte Sergio Pérez in Montreal niet om door te dringen tot Q3 van de kwalificatiesessie, ondanks het feit dat hij samen met Max Verstappen beschikt over de snelste auto op de grid. De Mexicaan worstelt de laatste weken nadrukkelijk met zijn vorm.

Sinds Miami wist hij niet meer door te dringen tot Q3 van een kwalificatiesessie. Max Verstappen reageerde na de kwalificatiesessie voor de GP van Canada fijntjes op de problemen aan de andere kant van de Red Bull-garage. “Het is niet mijn probleem.”

De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull verzekerde zich onder natte omstandigheden overtuigend van pole position voor de race op zondag, waardoor hij goede vooruitzichten heeft om in de WK-stand opnieuw verder uit te lopen op zijn teamgenoot. De voorsprong bedraagt nu reeds 53 punten. “Als ik er niet was geweest vandaag, dan had het er heel anders uit gezien voor Red Bull”, zei hij enigszins vilein.

“Ik zou er niet blij mee zijn als ik drie keer op rij Q3 niet had gehaald”, vertelde Verstappen in de paddock tegenover de Nederlandse media over de situatie met Pérez. “Nee, ik maak me er ook geen zorgen over. Ik heb het aan mijn kant van de garage al druk genoeg om alles op orde te krijgen. Daar besteed ik al mijn aandacht liever aan. Het is niet mijn probleem.”