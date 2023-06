Max Verstappen start de Grand Prix van Canada net als vorig jaar vanaf poleposition. De Red Bull-coureur profiteerde in de beslissende fase van de kwalificatie optimaal van het steeds slechter wordende weer en ziet zondag verrassend Nico Hülkenberg naast zich op de startgrid.

Bij het begin van de kwalificatie was het weliswaar droog, maar door het natte circuit en de dreigende regen besloten alle coureurs direct naar buiten te gaan. Al na vijf minuten werd de sessie stilgelegd. Guanyu Zhou was de veroorzaker van het oponthoud. De Chinees van Alfa Romeo meldde over de boordradio ‘geen vermogen’ te hebben. Hij parkeerde zijn Sauber C43 naast het asfalt, maar net op het moment dat de rode vlaggen tevoorschijn kwamen, kwam de wagen weer tot leven en kon hij terugrijden naar de pits.

De wedstrijdleiding gaf een paar minuten later de baan weer vrij en dat leidde opnieuw tot drukte op de baan. Max Verstappen was slim vooraan in de wachtrij gaan staan en mocht dus al eerste een tijd neerzetten: zijn 1:24.106 was op dat moment de snelste tijd, maar al snel doken de tijden op een opdrogende baan, naar beneden. Uiteindelijk kwam Verstappen tot 1:20.851, verreweg de snelste tijd met Fernando Alonso op zes tienden op P2 en Lewis Hamilton op P3. Achteraan waren het Zhou, Logan Sargeant, Nyck de Vries, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda die afvielen.

Williams neemt gokje met Albon

Aan het begin van Q2 was het nog steeds droog en dat bood Williams de kans een gokje te wagen. Het team zette Alexander Albon op de zachte band, waar de rest op de intermediates naar buiten ging. Albon klokte direct de snelste tijd en dat deed ook de rest besluiten om naar de slicks over te stappen. Inmiddels was het echter gaan regenen en dus kwam geen enkele coureur nog aan de 1:18.725 van Albon die dus als snelste naar de beslissende fase van de kwalificatie mocht. Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Sergio Pérez en Charles Leclerc vonden hun Waterloo in Q2.

Verstappen slim als eerste naar buiten

De derde en laatste sessie begon nat. Het druppelde licht en dus hadden alle coureurs de intermediates ondergeschroefd. Verstappen was weer als eerste de baan, direct gevolgd door de overige negen kanshebbers op pole. De Nederlander noteerde als eerste een tijd. Zijn 1:25.858 stond bovenaan de tijdenlijst toen opeens Oscar Piastri zijn McLaren verloor en in achterstevoren in de muur terechtkwam.

VIDEO: Crash Piastri zorgt voor code rood in kwalificatie GP Canada

Met nog zeven minuten te gaan werd de sessie enkele minuten stilgelegd. Omdat het tijdens die onderbreking bleef regenen, konden na de herstart de tijden niet meer worden verbeterd en dus kon Verstappen een nieuwe pole op zijn palmares bijschrijven. Nico Hülkenberg – die ook vroeg naar buiten was gegaan – verraste met een tweede plaats. Alonso en Hamilton delen zondag de tweede startrij.

Uitslagen