Nico Rosberg kijkt alvast enorm uit naar het raceweekend van Max Verstappen op de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen verruilt komende zaterdag en zondag een Formule 1-bolide voor een GT-auto, en zal proberen zijn racelicentie voor het beroemde Duitse circuit te halen. ‘De hele wereld gaat kijken’, voorspelt Rosberg.

Max Verstappen komt komend weekend in actie op de Nürburgring, zo bevestigde Red Bull-adviseur Helmut Marko op dinsdag al tegenover Autosport. Tijdens ronde zeven en acht van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) zal de Nederlander achter het stuur kruipen. Voordat het zover is, moet de wereldkampioen nog wel een verplichte licentiecursus afronden.

Ook Nico Rosberg heeft over de raceplannen van Verstappen gehoord en vindt het ‘geweldig’ dat hij ook tijdens zijn vrije weekend in een raceauto te vinden is. “Het is echt ongelooflijk voor ons allemaal en ook voor de andere coureurs”, vertelt de F1-wereldkampioen van 2016 in de Sky F1-podcast. “Met 24 races in een seizoen word je al helemaal geleefd. Het enige wat je dan nog wil, is wat tijd thuis doorbrengen, een beetje trainen en de kinderen zien.”

Verstappen heeft echter voor het weekend voorafgaand aan de GP Azerbeidzjan andere plannen. “Hij gaat dan de klas in om een licentie te halen, zodat hij op zaterdag in de B-klasse kan rijden en hopelijk zondag al in de A-klasse zit. Ongelooflijk, dat is zo gaaf. De hele wereld gaat kijken, en zelf ik ga zondag ook inschakelen om te zien hoe het hem vergaat.”

Baanrecord

Het is niet de eerste keer dat Verstappen in een GT-auto zal rijden over de beroemde Nürburgring. Eerder testte hij al – onder de inmiddels bekende naam Franz Hermann – met een Ferrari GT3-bolide, en zette hij ook meteen het baanrecord op zijn naam. “Er is de afgelopen vijf maanden zoveel gesproken over zijn record”, vervolgt Rosberg. “Natuurlijk kan hij dat record neerzetten. Hij is de meest getalenteerde autocoureur ter wereld. En het maakt niet uit in welke auto hij stapt, hij zal sneller rijden dan wie dan ook. Natuurlijk gaat hij het ongelooflijk goed doen.”

