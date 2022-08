Max Verstappen kijkt tevreden terug op de eerste trainingsdag van de Belgische Grand Prix. De Red Bull-coureur was in de eerste sessie nog derde achter beide Ferrari’s, maar in de tweede training stond er geen maat op de Nederlander.

Verstappen sloot die deels natte sessie af met een 1:45.507, acht tienden sneller dan de rest van het veld. Veelzeggend was het commentaar van Charles Leclerc op die tijd van Verstappen. De Monegask van Ferrari stak over de boordradio zijn bewondering voor de bliksemronde niet onder stoelen of banken “Wow, 45.5 voor Verstappen… Dat is, euh, snel.”

Lees ook: Verstappen noteert snelste tijd in listige tweede trainingssessie

Verstappen zelf was redelijk content na afloop. Niet alleen over die ene snelle ronde, maar over het hele optreden van zijn team. “Vanaf de eerste ronden die we vandaag reden, kon ik voelen dat de auto goed werkte, dus dat is positief”, zei de Nederlander aan het einde van de vrijdag. “We hebben gewoon gekeken hoe we de auto zo goed mogelijk konden afstellen en ik denk dat vanaf het moment dat we naar buiten gingen, de auto er al behoorlijk goed uitzag.”

Op zijn lauweren rusten is er echter niet bij voor Verstappen. “Natuurlijk zijn er altijd dingen die we willen fine tunen, zoals de balans, maar daar kunnen we aan werken. Toen het begon te regenen, heb ik natuurlijk niet zo veel gepusht, hopelijk hebben we vandaag het ergste gehad, zodat we zaterdag wat schonere sessies kunnen hebben.”